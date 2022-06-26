Мирошник: эвакуированных с "Азота" мирных граждан направляют в Старобельск

По информации посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, эвакуированных с территории завода «Азот» мирных граждан привозят в Старобельск, откуда они могут отправиться куда захотят.

Посол подчеркнул, что примерно треть мирных жителей выражают желание ни смотря ни на что остаться в Северодонецке, надеясь, что ситуация в городе скоро наладится.

«Эвакуированных мирных с Азота вывозят в Старобельск и дальше по их желанию. Но около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк, в надежде, что жизнь в городе наладится достаточно быстро», – сообщил Родион Мирошник.

Ранее сообщалось о выводе с «Азота» ещё 250 гражданских лиц, в числе которых были и дети. Мирошник уточнил, что днём ранее было эвакуировано порядка 200 мирных граждан.

Также Мирошник сообщил, что на "Азоте" удалось взять в плен порядка 70 украинских боевиков.