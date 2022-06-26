Лидеры G7 решили сделать фото "круче Путина и показать грудные мышцы"

Лидеры стран "Большой семёрки" на саммите обсудили фотографии президента России Владимира Путина и предложили сделать совместный снимок с голым торсом, чтобы выглядеть "круче" российского лидера. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, соответствующий разговор между лидерами "Большой семёрки" состоялся во время обеда. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо вспомнили фотографию Путина, сделанную в 2009 году, где он с голым торсом сидит верхом на коне во время отдыха.

Сначала Джонсон предложил сфотографироваться без пиджаков, а затем и вовсе раздеться по пояс. Трюдо поддержал своего коллегу.

"Мы должны показать, что круче Путина. Мы должны показать им наши грудные мышцы", — сказал британский премьер. "Мы устроим показ верховой езды с голым торсом", — ответил премьер-министр Канады.

Саммит "Большой семерки" проходит в эти дни в замке Эльмау в Баварии. Помимо представителей Германии, США, Великобритании, Канады, Италии, Японии и Франции, на него также приглашены лидеры Украины, Индии, Аргентины, Индонезии, ЮАР и Сенегала.