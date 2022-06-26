Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз обратился к западным партнёрам страны, попросив их действовать ещё более жёстко в отношении России, а также прислать Киеву ещё тяжёлого вооружения.
"В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России", — сообщил Ермак.
Украинский политик считает действующие антироссийские санкции недостаточными, призвав Запад наложить на РФ новые ограничения в области банковского дела и энергетики, в частности, предложив запретить экспорт российских энергоресурсов.
"Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия", — добавил Ермак.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.