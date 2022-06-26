Ермак попросил лидеров стран G7 усилить санкции против РФ

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз обратился к западным партнёрам страны, попросив их действовать ещё более жёстко в отношении России, а также прислать Киеву ещё тяжёлого вооружения.

"В своей колонке для западных СМИ я обратился к нашим союзникам, лидерам стран G7, которые сегодня на саммите рассматривают дальнейшие действия в отношении России", — сообщил Ермак.

Украинский политик считает действующие антироссийские санкции недостаточными, призвав Запад наложить на РФ новые ограничения в области банковского дела и энергетики, в частности, предложив запретить экспорт российских энергоресурсов.

"Нам нужно показать силу в вопросе разблокировки наших портов. И дать Украине больше тяжелого оружия", — добавил Ермак.