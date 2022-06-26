Reuters: Тысячи людей с флагами СССР выступили в Мадриде против НАТО

От двух до пяти тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против саммита НАТО. В руках они держали флаги СССР, сообщает Reuters.

"Неся флаги бывшего Советского Союза с серпом и молотом, тысячи людей протестовали в Мадриде против саммита НАТО", — отмечает агентство.

По данным организаторов, в акции протеста приняли участие 5 тыс. человек, при этом власти Мадрида назвали цифру 2,2 тыс. Митингующие выступили против политики НАТО, в том числе поставок оружия Украине и создания военных баз альянса на территории Европы.

"Я сыта по горло этим оружейным бизнесом и убийствами людей. Они поощряют войны, и мы всегда за это платим. Никакого НАТО, никаких баз, пусть американцы уйдут и оставят нас в покое", — приводит Reuters слова пенсионерки из Мадрида Кончи Ойос.

Проведение саммита НАТО в столице Испании запланировано на 29-30 июня. Лидеры альянса намерены рассмотреть на нём ряд вопросов, в числе которых присоединение к блоку Финляндии и Швеции.