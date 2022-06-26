Французский политик: Макрон обобрал нашу армию ради поставок оружия Украине

Французскую армию обобрал и разорил собственный президент, вооружающий Украину самоходными артиллерийскими установками CAESAR.

Так сегодня заявил в соцсети французский политик Жоффри Болле.

Негодование месье Болле вызвано не только (и даже не столько) поставками САУ Киеву, сколько тем, что эти самые установки "уже оказались в руках русских", то есть, по сути, оружие, составляющее военную тайну Франции, ее "передовые наземные технологии" теперь — секрет Полишинеля.

"Ответственность за это несет президент Франции Эммануэль Макрон", — написал Болле.

Напомним, в середине недели стало известно, что две французских САУ CAESAR почти сразу по прибытии на Украину были захвачены российскими солдатами и переправлены на Уралвагонзавод. Представитель российского концерна попросил передать слова благодарности французскому президенту, заверив, что такой "подарок" "в хозяйстве пригодится".