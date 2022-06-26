В США предупредили о превращении страны в банановую республику

Бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что администрация американского президента Джо Байдена ведёт себя подобно диктатору в банановых республиках.

Она отметила, что правоохранительная система США стала политическим оружием власти в борьбе с оппонентами.

Габбард напомнила, что в прошлом Налоговое управление США привлекало к ответственности компании, в названии которых было слово "патриот". Подобные инциденты подрывают веру в американскую судебную систему и свидетельствуют о недальновидности политиков, которые всеми силами пытаются удержаться у власти.

"На мой взгляд, именно такую картину можно наблюдать в диктатурах, в банановых республиках. И это то, что мы должны предотвратить", — сказала Габбард в беседе с Fox News.

Она назвала "опасным образом мышления" убеждённость некоторых демократов в том, что для "спасения Америки" нужно идти на любые меры. Политики, которые так думают, наносят ущерб американской демократии и разрушают государство, убеждена экс-кандидат в президенты США.

Ранее Габбард назвала диктатурой предложение властей США создать совет по противодействию дезинформации.