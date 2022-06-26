Ракета ПВО Украины попала в многоквартирный дом в Киеве

Вооружённые силы России нанесли точный ракетный удар по оборонному заводу "Артём" в Киеве. В стоящий перед ним девятиэтажный жилой дом попала ракета ПВО Украины, сообщает Telegram-канал "Война с фейками".

Ранее российские силы нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве, после чего местные власти обвинили Москву в "атаке на жилой дом".

Как выяснилось, целью удара был завод "Артём", на котором производятся управляемые ракеты и артиллерийские снаряды для ВСУ. Однако оборонный объект располагается в непосредственной близости от жилого многоэтажного дома, часть которого подверглась разрушению в результате действия украинской системы ПВО.

"Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на "Артём", а в девятиэтажку попала ракета ПВО", — отмечает "Война с фейками".