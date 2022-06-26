Отказ от товаров из России и Белоруссии сильно скажется на экономике Эстонии

Отказ от импорта из России и Белоруссии сильно ударит по экономике Эстонии. Согласно докладу эстонского Центра мониторинга развития, аналогичные товары из других стран обходятся значительно дороже.

Особый удар пришелся на металлургию, лесоматериалы и логистику. Что касается последних пунктов, то подорожание составило 28% (деревообработка) и 31% (транспортировка и хранение). Дороже обходится и замещение товаров в металлургии (на 57% — металл, на 63% — изделия из металла). В химической промышленности рост составил 23%.

Отмечается, что при полном прекращении импорта из России и Белоруссии компании в Эстонии увеличат траты на 860 млн евро.

"Замещение импорта товаров из России и Белоруссии осложняется тем, что на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения, и за получение товара просто приходится платить более высокую цену", — говорится в докладе.