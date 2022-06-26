Кива: спровоцировать боевые действия с РФ — выстрелить себе в голову из дробика

Оппозиционный политик Украины Илья Кива убеждён, что пойти на вооружённый конфликт с Российской Федерацией равносильно "выстрелу в голову из дробовика".

"Спровоцировать боевые действия с Россией — это выстрелить себе в голову из дробовика!!! Весь мир старается найти компромисс и не дай Бог не вступить в открытое противостояние с ней, а этот клоун, только подбрасывает угли в огонь, как будто дразнит и так озверевшего Медведя, который почувствовал запах крови", — написал он.

По мнению политика, украинцам нужно понять, что президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы страна прекратила своё существование.

"Моим соотечественникам нужно осознать одну простую вещь — власть Зеленского сознательно топит народ в крови и окончательно рушит Украину", — заключил он.

Ранее он сказал, что на Украине гомосексуализм и бандитизм, а у "95 квартала" всё хорошо.