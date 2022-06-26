Оппозиционный политик Украины Илья Кива убеждён, что пойти на вооружённый конфликт с Российской Федерацией равносильно "выстрелу в голову из дробовика".
"Спровоцировать боевые действия с Россией — это выстрелить себе в голову из дробовика!!! Весь мир старается найти компромисс и не дай Бог не вступить в открытое противостояние с ней, а этот клоун, только подбрасывает угли в огонь, как будто дразнит и так озверевшего Медведя, который почувствовал запах крови", — написал он.
По мнению политика, украинцам нужно понять, что президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы страна прекратила своё существование.
"Моим соотечественникам нужно осознать одну простую вещь — власть Зеленского сознательно топит народ в крови и окончательно рушит Украину", — заключил он.
Ранее он сказал, что на Украине гомосексуализм и бандитизм, а у "95 квартала" всё хорошо.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.