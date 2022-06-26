Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти запугивают население Великобритании будущей войной с Россией, чтобы отвлечь их внимание от проблем внутри страны — в частности, от кризиса монархии Соединённого Королевства.
"Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счёт", — сообщила Захарова.
Она назвала "ядерную тему" способом отвлечь внимание общества от кризиса британской монархии и коррупционных преступлений.
Ранее в газете Express была опубликована статья о том, Великобритания может "объявить войну" России, если Донецкая Народная Республика казнит британских наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина.
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