Захарова: Лондон пугает британцев ядерной войной с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти запугивают население Великобритании будущей войной с Россией, чтобы отвлечь их внимание от проблем внутри страны — в частности, от кризиса монархии Соединённого Королевства.

"Британский истеблишмент не устаёт готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счёт", — сообщила Захарова.

Она назвала "ядерную тему" способом отвлечь внимание общества от кризиса британской монархии и коррупционных преступлений.

Ранее в газете Express была опубликована статья о том, Великобритания может "объявить войну" России, если Донецкая Народная Республика казнит британских наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина.