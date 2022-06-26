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France 2: Макрон разговаривал с Путиным за четыре дня до начала спецоперации

Мир

За четыре дня до начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном. Подробности разговора обнародовал телеканал France 2.

France 2: Макрон разговаривал с Путиным за четыре дня до начала спецоперации

Утверждается, что Макрон попросил Путина обрисовать его видение ситуации, на что получил такой ответ: "Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит. На самом деле наш дорогой коллега, господин Зеленский, ничего не делает (для выполнения Минских соглашений — Прим. ред.). Он вам лжёт".

Затем Путин попросил учитывать мирные предложения ЛДНР. На это Макрон заявил, что ему "наплевать на предложения сепаратистов", так как они не предусмотрены соглашением".

Лидер Франции якобы также предложил выступить в роли посредника и провести встречу всех сторон, пообещав немедленно потребовать этого от Зеленского.

Но главной целью звонка Макрона, как уверяет телеканал, была попытка убедить Путина пойти на встречу с Байденом в Женеве, чтобы предпринять попытку деэскалации.

На это президент России почти согласился, его ответ, по версии французского телеканала, был таким: "По правде говоря, я собирался пойти играть в хоккей. Сейчас я говорю с тобой из спортзала. Прежде, нужно подготовить эту встречу".

Принципиальное согласие было получено, о подготовке саммита "Байден-Путин" Франция объявила сразу после звонка, но в итоге встреча так и не состоялась.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса в ответ на обращение ДНР и ЛНР с просьбой об оказании помощи.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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