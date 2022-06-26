В США неоднократно заявляли, что с территории Незалежной американских военных вывели. Однако в Сети появилась информация, что часть их вернулась обратно.
По данным издания The New York Times, в Германию была выведена 10-я группа спецназа США, известная тем, что занималась организацией поставок оружия для нужд ВСУ. Военных инструкторов также вывели с Украины. Часть военных вернулись обратно, вместе с сотрудниками ЦРУ, сообщает издание. Российская разведка в курсе нахождения американцев в Киеве.
В США к такой "помощи" относятся двояко. Некоторые политики и военные эксперты считают, что это может усилить риски полномасштабного конфликта с Москвой.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.