Баширов: решение по деблокаде Калининграда со стороны Литвы примет Байден

Решение по деблокаде Калининграда со стороны Литвы примет президент США Джозеф Байден после консультаций с европейскими лидерами. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

В Евросоюзе считают, что злить Россию не стоит, заметил эксперт. Он также напомнил о крайне резких заявлениях президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сделанных в субботу.

Аналитик предположил, что Европа хочет выйти из ситуации, но при этом не потерять лицо и сделать это так, чтобы не подумали, что она испугалась.

"Вот здесь Байден и может помочь — посоветовать найти выход, который в общем известен и так", — заключил Баширов.

Напомним, ранее президент Литвы Науседа отказался идти на компромисс с Россией по транзиту в Калининград и заявил, что никакой речи о "коридорах" быть не может.