Решение по деблокаде Калининграда со стороны Литвы примет президент США Джозеф Байден после консультаций с европейскими лидерами. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
В Евросоюзе считают, что злить Россию не стоит, заметил эксперт. Он также напомнил о крайне резких заявлениях президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, сделанных в субботу.
Аналитик предположил, что Европа хочет выйти из ситуации, но при этом не потерять лицо и сделать это так, чтобы не подумали, что она испугалась.
"Вот здесь Байден и может помочь — посоветовать найти выход, который в общем известен и так", — заключил Баширов.
Напомним, ранее президент Литвы Науседа отказался идти на компромисс с Россией по транзиту в Калининград и заявил, что никакой речи о "коридорах" быть не может.
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