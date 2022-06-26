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МИД Испании: НАТО никогда не рассматривал вопрос членства Украины

Мир

Страны-участницы НАТО никогда не обсуждали членство Украины в альянсе, этот вопрос не стоит в повестке и в настоящее время. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает El Pais.

"Это не обсуждается, этого никогда не было на столе переговоров, не говорится об этом и сейчас", — сказал он.

По словам Альбареса, Североатлантический альянс готов к расширению за счёт Финляндии и Швеции, однако не рассматривает в качестве кандидата Украину.

В период с 28 по 30 июня в Мадриде пройдёт саммит НАТО. Ожидается, что на нём будет принято решение о новом размещении сил альянса в Европе, а также будет одобрен новый пакет помощи Киеву. В режиме видеоконференцсвязи в переговорах примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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