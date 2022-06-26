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Евсеев предрёк новый раздел Польши из-за военного конфликта с Германией

Мир

Из-за территориальных претензий Германии к Польше и беспечного поведения Варшавы может разгореться конфликт, в результате которого Польша потеряет территории. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Польша в качестве военной помощи направила на Украину почти все танки и артиллерию своей собственной действующей армии, так что при возникновении военного конфликта ей нечем будет защищать свои интересы. Это особенно опасно для неё из-за претензий Германии по поводу бывшей прусской территории.

"Я не исключу, если в некоторой перспективе она все-таки отожмёт Польши ту территорию, которая раньше называлась Пруссией, и это будет начало нового раздела Польши, но не со стороны Российской Федерации", — сказал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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