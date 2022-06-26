Сенатор США Рик Скотт: Байден недееспособен и не может быть президентом

Сенатор Конгресса США от штата Флорида Рик Скотт требует немедленной отставки Байдена. По его мнению, глава Белого дома не справляется по состоянию здоровья.

Накануне член верхней палаты американского парламента выступил с заявлением на нескольких телеканалах.

"Давайте начистоту. Джо Байдену нехорошо. Он сбивается, недееспособен и растерян. Он половину времени не знает где он", — уверен сенатор.

Всё больше появляется подтверждений тому, что действующий президент США не способен руководить и выполнять свои обязанности, добавил Скотт. Над его поведением смеются во всём мире, а это приведёт к тому, что посмешищем станут и сами Соединённые Штаты.

"Все это знают, никто не хочет это сказать. Но мы должны это сделать во благо страны", — настаивает парламентарий на отставке Байдена.