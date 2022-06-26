Сенатор Конгресса США от штата Флорида Рик Скотт требует немедленной отставки Байдена. По его мнению, глава Белого дома не справляется по состоянию здоровья.
Накануне член верхней палаты американского парламента выступил с заявлением на нескольких телеканалах.
"Давайте начистоту. Джо Байдену нехорошо. Он сбивается, недееспособен и растерян. Он половину времени не знает где он", — уверен сенатор.
Всё больше появляется подтверждений тому, что действующий президент США не способен руководить и выполнять свои обязанности, добавил Скотт. Над его поведением смеются во всём мире, а это приведёт к тому, что посмешищем станут и сами Соединённые Штаты.
"Все это знают, никто не хочет это сказать. Но мы должны это сделать во благо страны", — настаивает парламентарий на отставке Байдена.
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