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Посол КНР Лу Шай: Пекин готов на военные меры для возвращения Тайваня

Мир

Пекин заявляет о своих правах на Тайвань вполне правомерно, ведь остров изначально был частью Китая. Так страна борется за свой суверенитет и целостность. Чтобы вернуть Тайвань, Китай готов на всё, заявил посол КНР Лю Шай во Франции в интервью Livre Noir:

"Мы вернём Тайвань любыми средствами, в том числе военными".

Посол отмечает, что ВС Китая находятся в боевой готовности постоянно. Позиции Вашингтона и Пекина по многим пунктам не совпадают. Тайваньский вопрос не исключение. Недавно в КНР высказали протест по поводу полёта патрульного самолета США над Тайваньским проливом, так как посчитали это нарушением правил и провокацией в дестабилизации ситуации.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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