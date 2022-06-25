Пекин заявляет о своих правах на Тайвань вполне правомерно, ведь остров изначально был частью Китая. Так страна борется за свой суверенитет и целостность. Чтобы вернуть Тайвань, Китай готов на всё, заявил посол КНР Лю Шай во Франции в интервью Livre Noir:
"Мы вернём Тайвань любыми средствами, в том числе военными".
Посол отмечает, что ВС Китая находятся в боевой готовности постоянно. Позиции Вашингтона и Пекина по многим пунктам не совпадают. Тайваньский вопрос не исключение. Недавно в КНР высказали протест по поводу полёта патрульного самолета США над Тайваньским проливом, так как посчитали это нарушением правил и провокацией в дестабилизации ситуации.
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