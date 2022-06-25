Журналист Андрей Медведев, работая в Донбассе, сделал неожиданное открытие, которое объясняет, почему российские военные в союзе с бойцами армий ДНР и ЛНР побеждают ВСУ:
"Наши ребята идут в бой под флагами со Спасом, а боевики "Азова"* и солдаты украинские солдаты щеголяют татуировками с дьяволом и прочими картинками, изображающими нечисть и языческие символы", — поделился он наблюдением в соцсетях, проиллюстрировав пост фотографией российских солдат, развернувших флаг с ликом святого.
А фото и видео татуированных ВСУшников и "азовцев" *, уточнил журналист, полно в Сети.
"Без выводов. Просто наблюдение", — отметил Андрей Медведев.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
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