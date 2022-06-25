Боевые действия на территории Украины могут свестись практически до нуля к концу года. Такой прогноз сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ITV.
По его мнению, решающий момент в конфликте случится в августе, когда произойдут "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что начинается перелом.
По словам Буданова, в итоге Украина вернётся к границам 1991 года. Он заметил, что других сценариев никто не рассматривает.
"Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", — заявил Буданов.
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