Кива: на Украине гомосексуализм и бандитизм, а у "95 квартала" всё хорошо

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива пишет, что команда правительства Украины продолжает врать своему народу.

"Прочитал утром украинские СМИ…, прослушал выступления шута Зеленского — всё стабильно — "мы в Евросоюзе, Запад с нами, Украина передовая-прогрессивная держава, "русня" выдыхается, ещё немножко нужно поднажать, мы победим и всё будет хорошо", — в аккаунте мессенджера сообщил экс-нардеп.

Он отметил, что киевская власть потеряла Херсонскую, Донецкую, Луганскую области. А Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская скоро будут потеряны Киевом. И это только начало, уверен Кива.

Около 10 тысяч солдат ВСУ в плену, около 50 тысяч погибших и пропавших без вести, около 30 тысяч раненых, более 10 тысяч погибших среди гражданских лиц, 3 млн семь беженцев покинуло пределы Украины, внешний долг кредиторам около 130 млрд долларов, внутренний долг населения 120 млрд гривен, приводит статистику бывший депутат, и отмечает, что цифры, озвученные представителями Киевом, могут быть сильно занижены.

"Истощённая и деморализованная бесконечными котлами и поражениями украинская армия… Нацизм, гомосексуализм, бандитизм, коррупция, беспредел власти. А так, всё хорошо — у команды "95 квартала", — подытожил Кива.