Североатлантический альянс обеспечит максимально сильную позицию Украины в ходе переговоров с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В интервью испанской газете El País он отметил, что конфликтная ситуация, скорее всего, будет урегулирована с помощью диалога. При этом он призвал руководителей государств, входящих в состав НАТО, продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Киеву, а также продвигать жёсткие антироссийские санкции.
"Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины, помочь ей остаться суверенной и независимой европейской нацией", — сказал Столтенберг.
Он также добавил, что альянс помогает ВСУ, потому что Киев регулярно просит об этом. Как пояснил генсек НАТО, между военным блоком и Россией нет тотального противостояния.
Ранее Столтенберг порекомендовал Западу подготовиться к тому, что спецоперация РФ на Украине может затянуться на "долгие годы".
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