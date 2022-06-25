Россия не будет спешить с ответными мерами против Литвы из-за блокады Калининградской области, а подождёт реальных последствий. В Европе сейчас паника. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
Аналитик заявил в своём Telegram-канале, что Берлине и Брюсселе сейчас наблюдается самая настоящая судорожная активность по нейтрализации глупости литовских властей, спровоцированной США. И вопрос вовсе не в Литве, так как она никому не нужна, а в реальной угрозе для самой Европы.
"Европейцы понимают, что итогом может стать не блокада Литвы, а перекрытие газового вентиля "Северного потока", — заключил эксперт.
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