Баширов: Берлин и Брюссель пытаются нейтрализовать глупость властей Литвы

Россия не будет спешить с ответными мерами против Литвы из-за блокады Калининградской области, а подождёт реальных последствий. В Европе сейчас паника. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Аналитик заявил в своём Telegram-канале, что Берлине и Брюсселе сейчас наблюдается самая настоящая судорожная активность по нейтрализации глупости литовских властей, спровоцированной США. И вопрос вовсе не в Литве, так как она никому не нужна, а в реальной угрозе для самой Европы.

"Европейцы понимают, что итогом может стать не блокада Литвы, а перекрытие газового вентиля "Северного потока", — заключил эксперт.