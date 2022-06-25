В Соломенском районе Киева объявили карантин из-за вспышки бешенства. Предполагается, что причиной стала заражённая болезнью куница.
"Всем животным будут проводить вакцинацию, выставки собак и кошек запрещены. Вероятный разносчик — бешеная куница", — говорится в сообщении в соцсетях от властей района.
О предполагаемом больном животном стало известно недавно. На заседании власти распорядились ввести карантин на нескольких улицах города. О масштабном заражении бешенством пока речи не идёт, сообщили в ведомстве Соломенского района.
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