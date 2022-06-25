RTBF: бельгийцы устали от украинских беженцев — пьянство и хамство

Украинские беженцы в Бельгии ведут разгульный образ жизни, напиваются и хамят местным жителям. Согласно информации, люди устали терпеть неуважение в свою сторону от граждан Незалежной.

Жители сразу нескольких муниципалитетов страны обратились к властям с требованием решить проблему беженцев, которых приняли в свои дома.

"Многие семьи, которые хотят поехать в отпуск, очевидно, не хотят оставлять свои дома в руках беженцев, которых они принимают", — передаёт канал RTBF. — Среди прочего, состояния опьянения или отсутствия уважения и вежливости (к гражданам страны. — Прим. ред). Но в целом для многих принимающих семей просто пришло время перейти к более надёжному решению".

Люди недовольны, что ранее правительство страны объяснило размещение беженцев в семьях, как временную меру. Однако за четыре месяца так и не предприняло попытку расселить "гостей" из домов арендодателей.