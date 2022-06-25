Мэр Берлина пожаловалась на звонок лже-Кличко: говорил про "вороватых" беженцев

Мэр Берлина Франциска Гиффи рассказала, что ей позвонил человек и представился главой Киева Виталием Кличко. По словам немецкого политика, она заподозрила неладное, когда украинский коллега поинтересовался "не воруют ли беженцы".

Как подчеркнула мэр, сначала беседа шла в политическом русле. Лже-Кличко якобы расспрашивал о том, как устроились украинцы в Берлине.

"Предполагаемый господин Кличко спросил, как у нас дела с многочисленными украинскими беженцами, как мы с ними справляемся, какие цифры, совершенно нормальный разговор, как мы и ожидали", — рассказали в Сенате журналистам Тagesschau. — Позже он сослался на якобы разговор с послом Мельником и спросил, как мы видим, что так много украинцев хотят украсть социальные пособия в Берлине".

В мэрии заподозрили, что вели беседу с фейком и после того, как лже-Кличко потребовал вернуть всех беженцев на Украину, чтобы они могли "сражаться".