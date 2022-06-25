Молдавия уверена, что "пока" Россия не намерена нападать на страну

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Кишинёве не видят предпосылок для "нападения" России на страну. По словам главы государства, по крайней мере, в "ближайшее время" этого не должно произойти.

Как подчеркнула Санду, однако, Кишинёв не уверен, что нападение точно не произойдёт.

"У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдову. Информация, которой мы обладаем, даёт нам определённую степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода", — заявила Санду на брифинге.

Глава Молдавии подчеркнула, что в стране никак не притесняют российских граждан и русскоговорящих.