Болгары назвали ЕС "союзом клоунов" после предоставления Киеву статуса кандидата

Читатели болгарского портала Dir негодуют из-за предоставления Киеву статуса кандидата в Евросоюз.

В статье пытаются сгладить углы, заявляя, что статус кандидата в ЕС — это ещё не конец. Украине необходимо пройти длинный путь, решить ряд экономических и политических проблем, а также провести реформы. На это могут уйти годы, если не десятки лет. Однако это не успокаивает болгар, которые не понимают, по каким причинам Украина получила в срочном порядке статус кандидата. Многим странам требуются на это годы.

"Еврокомиссия делает вид, что не слышит Болгарию <…>. Украина — ЕС? Это глупая шутка… В этой стране ущемляют права людей, запрещают политические партии, процветает коррупция. И это ЕС? Этот союз совершает самоубийство", — заявил пользователь Абсолютен двоен стандарт.

Комментатор с ником За мишките и хората заявил, что раз ЕС принял Украину, то нужно принять в ЕС и НАТО Россию, Китай, Тайвань, Северную и Южную Корею. По его мнению, тогда на Земле наступит бесконечный мир.

Юзер токсичен актив заявил, что Украина — это токсичный актив с точки зрения экономики. По его мнению, ЕС разорится восстанавливая Незалежную. Токсичен актив предполагает, что, возможно, это и есть главная цель США.

"Пора выходить из ЕС — это какой-то союз клоунов", — предложил Мхм.

Пользователь мак уверен, что Киеву плевать на всю "европейскую семью" и всё что им нужно от ЕС — это помощь с оружием и деньгами.

"Украинские умники. Им плевать на европейскую семью, они преследуют собственные интересы. Я не верю, что они будут соответствовать всем требованиям", — написал мак.