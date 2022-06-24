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Танкаев: РФ потеряет доверие к ЕС, если из "СП-2" сделают терминал

Мир

Германия планирует национализировать часть газопровода "Северный поток-2", которая пролегает по территории страны. Для ФРГ такое решение властей может вылиться в снижение энергетической безопасности, а ЕС и ждут проблемы во многих сферах жизни. Таким мнением поделился с Pravda.Ru член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев.

Танкаев: РФ потеряет доверие к ЕС, если из "СП-2" сделают терминал

Эксперт считает, что Германия может пойти на такой шаг, но он будет иметь последствия:

"Если они сделают из "Северного потока-2" терминал для приема СПГ, то, конечно, они получат какое-то количество газа дополнительно к тому, что они без "СП-2" получали, но этот газ будет очень дорогой, потому что СПГ вообще при транспортировке испаряется".

Кроме того, парниковый эффект, который создает метан, попадая в атмосферу после испарения при транспортировке, в четыре раза сильнее, чем дает эффект, который дает СО2, поэтому "зелёные" вскоре будут смотреть и в эту сторону. "В общем, это нелепая дурацкая идея", — считает Танкаев.

Количество сжиженного природного газа в мире невелико и очень жестко регламентировано. На сегодняшний день поставлять СПГ может Катар, но делает он это только по долгосрочным контрактам продолжительностью в 20-25 лет. Вторым источником по мощности является Россия. Еще один поставщик, который мог бы помочь ЕС — это Иран, но он находится тоже под санкциями, как и Россия, и, соответственно, так же не может быть источником газа.

В результате вышесказанного, напрашивается вывод: сделав из "СП-2" своего рода терминал, газа для него будет не хватать и он будет очень дорогой, в результате угроза дефицита голубого топлива будет постоянно висеть над Германией и над всей Европой.

"Сейчас достаточно нажать кнопку и газ пойдет в Германию. Причём в количествах, которые решат все проблемы Германии. После разукомплектования "Северного потока-2", ну, конечно, ФРГ получит судебные иски по всем инстанциям. Конечно, они не боятся этих исков по одной простой причине — все судьи в европейских судах назначены этими же людьми, которые нарушают закон, и их за воровство никто судить не будет", — сообщает Танкаев.

Данное решение ударит по Германии сильнее, чем по России, считает эксперт. В скором будущем промышленность ускоренными темпами будет перемещаться из ЕС в Юго-Восточную Азию, страны ждёт большая безработица, падение уровня жизни, падение доходов населения, соответственно, социальные проблемы, социальные взрывы.

"Никакого доверия Россия больше к Европейскому Союзу испытывать не будет. И Европейский Союз по определению будет на вторых ролях по отношению к таким рынкам сбыта, как Китай и Индия", — резюмировал Танкаев.

Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации части "СП-2", которая проходит через территории страны. Это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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