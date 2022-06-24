Guardian: британский офицер заявил, что РФ не смирится с поражением на Украине

У Запада не было другого выбора, кроме как рассматривать Украину в качестве очередного этапа в десятилетней борьбе с Россией. Такое мнение высказал высокопоставленный британский офицер, имя которого издание The Guardian не называет.

Однако коллективный Запад начинает уставать от украинского конфликта, несмотря на просьбу Владимира Зеленского в Каннах: "Не позволяйте миру переключиться на что-то другое”.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила The Guardian:

"Сказывается усталость от войны. Россия играет на том, что мы устаём. Мы не должны попасть в ловушку. Положение Украины ухудшается, а Россия более агрессивна, чем когда-либо, потому что они хотят показать победу дома, так что это становится всё труднее и труднее".

Офицер же полагает, что в случае победы России на Украине, она не остановится и пойдёт дальше. Если допустить, что Москва потерпит поражение, то "не смирится с этим" и будет готовить ответный реванш.