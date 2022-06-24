Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинских диверсантов в тылу ВС России ждёт незавидная судьба.
По словам Ленокова, все "партизанские" группировки, которые Киев засылает в тыл ВС РФ, быстро обнаруживают и уничтожают. Эксперт рассказал, что много попыток ВСУ предпринимали на славянско-изюмском направлении, но безуспешно.
"На славянско-изюмском направлении есть многочисленные попытки переброски диверсантов в тыл российской армии. Их все равно обнаруживают, локализуют, если сопротивляются — уничтожают", — сказал Леонков в беседе с "Украиной.ру".
В российской армии созданы специальные подразделения специального назначения, которые быстро находят и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Леонков напомнил, что Зеленский ещё перед СВО заявлял, что якобы вся Украина будет сражаться в лесах. Президент Незалежной обещал большое количество партизанов и подпольщиков. Военный эксперт отметил, что не стоит игнорировать слова Зеленского, так как покушения на глав военно-гражданских администраций действительно могут быть.
Ранее сообщалось, что была взорвана машина Дмитрия Савлученко. Погибший работал в Военно-гражданской администрации (ВГА).
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