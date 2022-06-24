Леонков: украинских диверсантов в тылу ВС РФ ждёт незавидная судьба

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинских диверсантов в тылу ВС России ждёт незавидная судьба.

По словам Ленокова, все "партизанские" группировки, которые Киев засылает в тыл ВС РФ, быстро обнаруживают и уничтожают. Эксперт рассказал, что много попыток ВСУ предпринимали на славянско-изюмском направлении, но безуспешно.

"На славянско-изюмском направлении есть многочисленные попытки переброски диверсантов в тыл российской армии. Их все равно обнаруживают, локализуют, если сопротивляются — уничтожают", — сказал Леонков в беседе с "Украиной.ру".

В российской армии созданы специальные подразделения специального назначения, которые быстро находят и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.

Леонков напомнил, что Зеленский ещё перед СВО заявлял, что якобы вся Украина будет сражаться в лесах. Президент Незалежной обещал большое количество партизанов и подпольщиков. Военный эксперт отметил, что не стоит игнорировать слова Зеленского, так как покушения на глав военно-гражданских администраций действительно могут быть.

Ранее сообщалось, что была взорвана машина Дмитрия Савлученко. Погибший работал в Военно-гражданской администрации (ВГА).