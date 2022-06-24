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Ветеран ФСБ: прекратить теракты в Херсоне поможет контрразведывательный режим

Мир

Ветеран ФСБ Александр Михайлов заявил, что прекратить теракты в Херсоне поможет контрразведывательный режим.

Ветеран ФСБ: прекратить теракты в Херсоне поможет контрразведывательный режим

Спецслужбы Херсона предотвратили теракт в гостинице "Дилижанс", но диверсия произошла в другом месте. Сегодня утром была взорвана машина Дмитрия Савлученко. Погибший работал в Военно-гражданской администрации (ВГА) директором управления по молодёжной политике и спорту и придерживался пророссийских взглядов.

Издание "МК" сообщает, что Савлученко когда-то состоял в партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь". Заместителя главы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова уверен, что это было сделано, потому что Савлученко был его сотрудником. Однако он подчёркивает, что погибший не занимался политикой, а работал с документами.

"Это сделали, потому что он мой сотрудник, опять мне прислали кучу угроз, что я следующий", — сказал Стремоусов.

В Telegram-каналах националистов появился коллаж с фотографиями сотрудников Военно-гражданской администрации Херсона. Дмитрий Савлученко на нём перечёркнут крестом. Сообщение сопровождается подписью:

"Остальные уже приготовились?"

Ветеран спецслужб Александр Михайлов считает, что диверсии — это часть любого вооружённого конфликта, но взрывы в тылу — это терроризм. По его мнению, противостоять терроризму можно с помощью усиления контрразведывательного режима с опорой на мирных граждан.

"Но надо иметь ввиду, что и граждане неоднородны. Многие не приемлют новых порядков. На таких и опираются террористы. Тема непростая и очень долгая", — сказал Михайлов в беседе с "МК".

Михайлов заявил, что автомобиль — это в целом очень уязвимая цель. Машина должна охраняться на месте стоянки. Дорога, по которой она едет, должна быть расчищена. Ездить должна в сопровождении.

"У представителей ВГА есть охрана, которая их сопровождает. Всё, что необходимо, делается, тут работают профессионалы, которые всё прекрасно знают", — сказал Михайлов.

Ветеран ФСБ предупреждает, что фугасы можно привязать где угодно, даже к верхушкам деревьев.

"Можно заложить фугас на трассе, привести его в действие с помощью радиосигнала. Это не вопрос физической защиты, это вопрос контртеррористической деятельности, но всё, к сожалению, не перекроешь", — подытожил Михайлов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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