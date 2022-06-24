Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдёт в военные учебники

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что освобождение населённых пунктов Золотое и Горское должно попасть в военные учебники.

По данным главы Чечни, убегающие националисты побросали много "Джавелинов", минометных установок и совершенно разных видов боеприпасов. Кадыров отмечает, что практически каждый окоп был завален гранатами и патронами, которые теперь будут использовать союзные силы.

"Освобождение населённых пунктов Золотое и Горское войдёт в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики. За каждый потраченный патрон наши спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца", — написал в своих соцсетях Кадыров.

Рамзан Кадыров заявил, что сейчас бойцы специального полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР продолжают преследовать украинских неонацистов и параллельно зачищают населённые пункты.

"В ближайшее время мы очистим от противника всю территорию Донбасса. Мы намерены идти до победного конца и ни разу не свернем с намеченной цели", — написал глава Чечни.