Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, узнав, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что Россия использует голод в качестве оружия.
По словам Захаровой, мало того, что это утверждение безграмотно, оно ещё является и циничной ложью.
"Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия". Безграмотная и циничная ложь", — сказала Захарова.
Представитель российского МИД добавила, что это как раз Германия всегда традиционно использовала голод. По информации Захаровой, с начала 2022 года ФРГ импортирует в два раза больше сельскохозяйственной продукции. По её данным, в марте Германия закупила на мировых рынках рекордно высокий объём сельскохозяйственных товаров, более чем на 3,4 миллиарда евро.
Именно поэтому Захарова выразила сомнение, что Германии в самом деле может грозить голод.
Ранее Бербок выдвинула России обвинение в "использовании голода в качестве оружия". Глава немецкого МИД считает, что именно Россия виновата в повышении цен на продукты в мире, просто не хочет в этом сознаваться. Также Бербок обвинила Россию в блокировке черноморских портов.
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