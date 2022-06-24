Захарова о словах Бербок об использовании РФ голода как оружия: циничная ложь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, узнав, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что Россия использует голод в качестве оружия.

По словам Захаровой, мало того, что это утверждение безграмотно, оно ещё является и циничной ложью.

"Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия". Безграмотная и циничная ложь", — сказала Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что это как раз Германия всегда традиционно использовала голод. По информации Захаровой, с начала 2022 года ФРГ импортирует в два раза больше сельскохозяйственной продукции. По её данным, в марте Германия закупила на мировых рынках рекордно высокий объём сельскохозяйственных товаров, более чем на 3,4 миллиарда евро.

Именно поэтому Захарова выразила сомнение, что Германии в самом деле может грозить голод.

Ранее Бербок выдвинула России обвинение в "использовании голода в качестве оружия". Глава немецкого МИД считает, что именно Россия виновата в повышении цен на продукты в мире, просто не хочет в этом сознаваться. Также Бербок обвинила Россию в блокировке черноморских портов.