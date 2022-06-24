Пронько: "Мощное оружие" против РФ уже доставлено на Украину

Обозреватель Юрий Пронько рассказал о "мощном секретном оружии Америки", которым оказались голливудские актёры.

Пронько уверен, что зачастившие на Украину голливудские актёры это не просто визиты "вежливости". По его мнению, сейчас на Украине сразу несколько американских кинорежиссёров готовят антироссийские фильмы, которые должны будут выйти на большие экраны.

"Думаю, пока предположение, но скоро, возможно, оно подтвердится, "фабрика грёз" готовит сразу несколько антироссийских фильмов, которые выйдут на большой глобальный экран", — пишет обозреватель.

Ещё до начала специальной военной операции (СВО) на Украину приезжал Том Круз, который заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Теперь "локации" на Украине намного разнообразнее, благодаря действиям киевских властей.

Анджилина Джоли приезжала во Львов уже после начала СВО. А недавно и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Киев и пообщался с Зеленским.

"Звезды будут спасать Украину от "агрессии" России, где свою роль сыграет и кровавый комик (Зеленский. — Прим. ред). Это мощное оружие Америки", — заявил Пронько.