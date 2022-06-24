Сербский министр: Украина получила статус кандидата в ЕС из-за борьбы с Россией

Руководитель МВД Сербии Александр Вулин раскритиковал решение Европейского союза дать Украине статус кандидата. Чтобы получить его, стране нужно противостоять России, а не проводить необходимые реформы, подчеркнул министр.

"Украину сделали кандидатом вопреки несоответствию стандартам, которым следуют балканские страны", — сказал глава сербского ведомства.

По мнению политика, Киев включили в список стран-кандидатов в ЕС, поскольку государство стало участником вооружённого конфликта. Вулин предположил, что для членства в объединении западные лидеры поставят немыслимое условие. Власти Сербии не собираются соответствовать таким требованиям, заявил чиновник.

"Для быстрого вступления нужно сражаться с РФ", — заключил министр.

Ранее российский коллега Вулина Сергей Лавров связал вероятное расширение ЕС с его попытками сформировать коалицию для войны с нашей страной.