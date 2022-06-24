По словам немецкого вице-канцлера Роберта Хабека, из-за происходящих в мире событий ему пришлось сократить время ежедневных водных процедур. Вину за это обстоятельство он возложил на российского лидера Владимира Путина.
Хабек заявил в интервью журналу Spiegel, что всерьёз обеспокоен снабжением газом Германии предстоящей зимой. Он опасается нехватки газа в стране в том случае, если объёмы поставляемого из РФ газа останутся на таком же низком уровне.
Хабек напомнил, что дефицит газа грозит закрытием отдельных отраслей промышленности, из-за чего, в свою очередь, большое количество людей останется без работы. Ввиду вышесказанного Хабек обратился к согражданам с просьбой быть более экономными.
"Я исхожу из того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа. … Я никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь", — посетовал Хабек.
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