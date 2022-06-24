Сивков напомнил, что Запад ещё пока никак не ответил за санкции против РФ

Военный эксперт Константин Сивков считает, что Россия пока так и не дала существенного ответа на санкции, введённые против неё Западом. Он напомнил, что западные страны в своей антироссийской истерике творят всё, что хотят, а РФ до сих пор молчит.

"Запад ввел против нас все, что мог ввести в нарушение всех договоров. А мы еще вообще ничего не ввели. Даже требование об оплате в рублях получилось чисто условным. Платят в долларах. Только эти деньги идут не на счет в швейцарском банке, а сразу "Газпрому”. Те же самые доллары и евро. Это мало что дает", — отметил Сивков в беседе с SM News.

Сивков уверен, что для российской экономики большую пользу бы принесла оплата газа в рублях. Он считает, что РФ могла бы при желании покупать за рубли необходимые ей товары — микросхемы, заводы, фабрики, автоматизированные линии производства, но не стала этого делать.

"Самое парадоксальное, что Запад ведет с нами войну, а мы пока войну с ними не начинали", — заключил Сивков.