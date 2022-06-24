Подоляка о взрыве в Херсоне: Киев не оставляет Москве никакого выбора

Киевский режим утвердил террористические методы "борьбы". Об этом свидетельствует и новый теракт в Херсоне. А это значит, что Москве больше не оставляют выбора. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Он отметил, что хотел бы предупредить официальный Киев.

"Да, вы, безусловно, на первых порах добьётесь некоторых незначительных результатов по срыву налаживания мирной жизни на освобождённых от вашей террористической власти территории, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе вы получите минус", — написал эксперт.

Аналитик добавил, что такие методы однозначно отвернут от руководства Украины всех, а, кроме того, Москве не останется никакого выбора, и когда западные "спонсоры" будут пытаться уговорить её на некий "Минск-3", она откажется.

"По той причине, что с террористами разговоров быть не может", — заключил Подоляка.

Сегодня утром в Херсоне украинские террористы устроили взрыв в машине нового директора управления по молодежной политике региона Дмитрия Савлученко. От полученных ран мужчина скончался на месте.