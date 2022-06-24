Политолог Светов о седьмом пакете санкций против РФ: "Остановиться не могут"

Политолог Юрий Светов оценил идею конгрессменов Джимми Панетта и Тома Райса добавить в перечень запрещённых к ввозу в США товаров из РФ другие продукты. По мнению специалиста, работа представителей Вашингтона над седьмым пакетом ограничительных мер является нелепой.

"Санкции не сработали. Остановиться они (американские чиновники. — Прим. ред.) не могут, ведь остановиться — значит признать, что санкции влияют не только на Россию, но и на их экономику", — отметил эксперт, слова которого приводит RT.

Как заявил собеседник издания, ограничения не оказывают на Москву ожидаемого на Западе давления. При этом граждане Штатов критикую Белый дом за подорожание бензина и рост инфляции, сказал Светов.

Ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала "стратегически потерпеть", чтобы увидеть эффект от антироссийских санкций.