Бразильский наёмник Кирваитис сбежал с Украины после гибели сослуживца

Силы иностранных наёмников ВСУ продолжают редеть. После гибели своего сослуживца с Украины сбежал "доброволец" из Бразилии Андре Кирваитис. Он был одним из трёх самых известных бразильских "воинов". Об этом пишет автор телеграм-канала "Рыбарь" Игорь Бабанов.

Интересно, что Кирваитис — бразилец с эстонскими корнями. В 2013–2014 годах он служил в 21-й части тылового обеспечения штата Сан-Паулу. А в 2017–2018 служил во Французском иностранном легионе, после чего работал водителем в Париже.

На Украину он прибыл из Германии в начале марта. Вместе с Ландерсоном Паулиньо и Андре Хаком Кирваитис якобы был зачислен в группу спецназа ВСУ, участвовал в боях под Киевом, в Буче, Ирпене и на Харьковском направлении, а также тренировал новобранцев Легиона.

Однако наёмник получил известность не за свои подвиги, а благодаря активности в соцсетях. Он раскрыл местоположение вербовочного центра Легиона в Киеве, бразилец выкладывал кадры с передовой и неоднократно подвергался критике местных СМИ.

Наёмник также помогал ВСУ на информационном фронте, публикуя фейки о преступлениях российских военнослужащих. В конце мая Кирваитис и Хак были переброшены под Северодонецк. Хак был убит 5 июня. После смерти своего товарища Кирваитис поспешил покинуть Украину.

Сейчас он вернулся в Сан-Паулу и собирает пожертвования раненым животным.