Баширов: США реально управляет тот, кто пишет "записочки" Байдену

Америкой реально управляет не Джозеф Байден, а те, кто пишет ему записки с напоминаниями. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт прокомментировал опубликованные телеканалом FoxNews фото с подсказками, которые пишут Байдену, чтобы он не забыл, что и в какой момент нужно сделать или сказать. Судя по фразам, им просто управляют как марионеткой.

Например, лидеру США указывают, когда зайти в зал и поздороваться с участниками встречи, когда дать комментарий, когда уйти и всё в таком же духе.

Политолог попросил представить, что будет, если "управляющие" Байденом напишут ему, например, такой текст: "Ты заходишь, открываешь чемоданчик, нажимаешь красную кнопку, закрываешь чемоданчик, идёшь и ложишься на диван ногами вперёд".

"Шутка, в которой лишь часть шутки. Помните как Байден прыгал? Там тоже была инструкция", — заключил аналитик.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник попросил оценить состояние "американского лидера", который ведёт необъявленную войну с Россией, по этим "напоминалкам".