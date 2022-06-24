Телеканал FoxNews опубликовал фото с "напоминалками", которые пишут президенту США Джозефу Байдену перед выступлениями на публике или общением с прессой. Списком поделился посол ЛНР в России Родион Мирошник в своём Телеграм-канале.
Например, там есть такие фразы:
"ТЫ заходишь в зал "Рузвельт" и здороваешься с участниками".
"ТЫ занимаешь СВОЁ место".
"Заходит пресса".
"ТЫ даёшь краткий комментарий"
"ТЫ задаёшь вопрос Лиз Шулер"
"ТЫ благодаришь участников".
"ТЫ уходишь".
Дипломат предложил оценить по этим подсказкам, в каком состоянии находится президент США, и чего от него можно ожидать.
"Оцените состояние "американского лидера", который ведёт необъявленную войну с Россией. А на "ядерном чемоданчике" у него такая же инструкция?! "Открой, протри… нажми"?!" — задал вопрос Мирошник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.