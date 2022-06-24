FoxNews опубликовал фото с "напоминалками", которые пишут Байдену

Телеканал FoxNews опубликовал фото с "напоминалками", которые пишут президенту США Джозефу Байдену перед выступлениями на публике или общением с прессой. Списком поделился посол ЛНР в России Родион Мирошник в своём Телеграм-канале.

Например, там есть такие фразы:

"ТЫ заходишь в зал "Рузвельт" и здороваешься с участниками". "ТЫ занимаешь СВОЁ место". "Заходит пресса". "ТЫ даёшь краткий комментарий" "ТЫ задаёшь вопрос Лиз Шулер" "ТЫ благодаришь участников". "ТЫ уходишь".

Дипломат предложил оценить по этим подсказкам, в каком состоянии находится президент США, и чего от него можно ожидать.

"Оцените состояние "американского лидера", который ведёт необъявленную войну с Россией. А на "ядерном чемоданчике" у него такая же инструкция?! "Открой, протри… нажми"?!" — задал вопрос Мирошник.