Крючков: политика украинизации терпит крах в Херсонской и Запорожской областях

Киев провалил украинизацию населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, политика украинизации потерпела крах на территориях, которые были освобождены в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Он отметил, что в городах и сёлах практически не слышно украинской речи.

"Все говорят на русском языке, 30-летняя принудительная украинизация регионов потерпела крах", — сказал Крючков в интервью РИА Новости.

Советник главы Крыма подчеркнул: система образования и делопроизводство возвращаются к привычному русскому языку в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что уже этой осенью в регионе планируется провести референдум по вхождению в состав России. Конкретная дата голосования ещё не определена.