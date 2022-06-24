Киев провалил украинизацию населения, проживающего в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, политика украинизации потерпела крах на территориях, которые были освобождены в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. Он отметил, что в городах и сёлах практически не слышно украинской речи.
"Все говорят на русском языке, 30-летняя принудительная украинизация регионов потерпела крах", — сказал Крючков в интервью РИА Новости.
Советник главы Крыма подчеркнул: система образования и делопроизводство возвращаются к привычному русскому языку в Херсонской и Запорожской областях.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что уже этой осенью в регионе планируется провести референдум по вхождению в состав России. Конкретная дата голосования ещё не определена.
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