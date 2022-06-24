Die Welt: "Украина и Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет"

Украина и Молдавия официально являются кандидатами на вступление в ЕС — это сигнал, но не более того, потому что препятствия практически непреодолимы. Зато видно всем, какой абсурдной драмой является весь процесс присоединения.

Страны ЕС единогласно приняли решение сделать Украину кандидатом на членство наряду с Молдавией. Ни одна из стран не приближается к выполнению условий для этого.

ЕС, по сути, сочинил номинацию под красивым названием "кандидат на вступление", чтобы этот самый пресловутый "кандидат" не роптал, а делал то, что от него требуется, ведь есть мотивация. Как пишет Die Welt, этот статус — больше бутафория.

"Ни Украина, ни Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. Статус кандидата — выстрел в темноту", — пишет издание.