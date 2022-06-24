В бывшем концентрационном лагере Аушвиц неизвестные расклеили множество стикеров, призывающих использовать против русских боевой отравляющий газ.
Как сообщают источники, наклейки на строениях мемориального комплекса появились именно 22 июня, когда в России проходил День памяти и скорби в честь годовщины начала Великой Отечественной войны.
"Единственный газ, которого заслуживают русские — это Циклон Б", — гласит надпись.
Именно этим боевым отравляющим веществом нацисты уничтожали огромное количество заключённых, в том числе советских пленных, в газовых камерах.
Очевидцы предполагают, что чудовищная провокация — дело рук украинских беженцев. В таком случае это доказывает, что специальная военная операция ВС РФ на Украине была необходима.
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