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Politico: Зеленский может отправить в отставку главу СБУ

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщает издание Politico, ссылаясь на четырёх украинских чиновников и одного западного дипломата.

Politico: Зеленский может отправить в отставку главу СБУ

Источники рассказали, что сейчас управление деятельностью СБУ ведётся напрямую из офиса Зеленского. По словам одного из чиновников, в окружение президента Украины растёт недовольство работой Баканова и предпринимаются усилия для его увольнения с должности. Издание пишет, что Баканов стал плохо справляться с возложенными на него обязанностями после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.

В середине апреля бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что Баканов уехал за границу за сутки до начала российской спецоперации, имея с собой большое количество денег. По словам экс-парламентария,
Баканов обустроился в Германии и начал скупать во Франкфурте виллы, особняки и гостиницы на наворованные деньги.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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