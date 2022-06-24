Politico: Зеленский может отправить в отставку главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщает издание Politico, ссылаясь на четырёх украинских чиновников и одного западного дипломата.

Источники рассказали, что сейчас управление деятельностью СБУ ведётся напрямую из офиса Зеленского. По словам одного из чиновников, в окружение президента Украины растёт недовольство работой Баканова и предпринимаются усилия для его увольнения с должности. Издание пишет, что Баканов стал плохо справляться с возложенными на него обязанностями после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.

В середине апреля бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что Баканов уехал за границу за сутки до начала российской спецоперации, имея с собой большое количество денег. По словам экс-парламентария,

Баканов обустроился в Германии и начал скупать во Франкфурте виллы, особняки и гостиницы на наворованные деньги.