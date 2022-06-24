Киев требует от РФ в ЕСПЧ вывода войск и денежную компенсацию

Украинское Министерство юстиции подало иск против Москвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщил глава Минюста Денис Малюська, он связан с проведением спецоперации по защите Донбасса.

Украина требует добиться от России вывода войск и выплаты денежной компенсации. В иске содержатся обвинения российских властей в нарушении Европейской конвенции по правам человека. Какую выплату требует Киев — не сообщается.

Малюська уточнил, что иск касается периода с 24 февраля по 7 апреля, когда российские войска покинули территорию Киевской и Черниговской областей, что стало итогом переговоров представителей России и Украины в Стамбуле 29 марта.

Россию вынудили начать спецоперацию на Украине, а сейчас мир лишь подогревает противостояние, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. По словам парламентария, почему-то все забыли, что Киев отказался выполнять Минские договорённости и сам спровоцировал конфликт.