Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней скрывающихся военных и мирных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Татьяну Колесову.
По её словам, кураторы мужа после появления войск России в Херсоне вышли с ним на связь и вынудили сотрудничать. Для этого они использовали на него компромат, связанный с уголовным делом, которое было инициировано несколько лет назад.
Колесова отметила, муж давал некую информацию, но позже решил, что пора донести до людей, что в Херсоне не все плохо, никто никого не убивает, не оказывает давление.
Ранее задержанный силовиками РФ штаб-сержант украинских войск Александр Тимко рассказал, что Колесов передал ему приказ организовать теракт в гостинице "Дилижанс" в Херсоне.
Напомним, в Одессу прибыли два журналиста CNN. Их сопровождают десять боевиков "Азова"*. В городе планируется съёмка терактов на гражданских объектах, чтобы обвинить Москву в ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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