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Жена офицера Украины рассказала, как его заставляли совершать диверсии

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Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней скрывающихся военных и мирных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу Татьяну Колесову.

Жена офицера Украины рассказала, как его заставляли совершать диверсии

По её словам, кураторы мужа после появления войск России в Херсоне вышли с ним на связь и вынудили сотрудничать. Для этого они использовали на него компромат, связанный с уголовным делом, которое было инициировано несколько лет назад.

Колесова отметила, муж давал некую информацию, но позже решил, что пора донести до людей, что в Херсоне не все плохо, никто никого не убивает, не оказывает давление.

Ранее задержанный силовиками РФ штаб-сержант украинских войск Александр Тимко рассказал, что Колесов передал ему приказ организовать теракт в гостинице "Дилижанс" в Херсоне.

Напомним, в Одессу прибыли два журналиста CNN. Их сопровождают десять боевиков "Азова"*. В городе планируется съёмка терактов на гражданских объектах, чтобы обвинить Москву в ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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