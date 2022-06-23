Украина получит от США ещё четыре системы HIMARS

Министерство обороны США обнародовало содержимое нового пакета военной помощи Украине. Киев получит ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.

Поставки оцениваются в 450 миллионов долларов. Вашингтон также отправит Украине 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатомётов, 2 тысячи пулемётов, "запчасти и иное оборудование".

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал о прибытии в страну ракет M142 Himars. Позже он заявил и о первом применении этих ракетных систем залпового огня. Удары приходились по объектам, расположенным в акватории Чёрного моря.