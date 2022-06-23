Министерство обороны США обнародовало содержимое нового пакета военной помощи Украине. Киев получит ещё четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.
Поставки оцениваются в 450 миллионов долларов. Вашингтон также отправит Украине 18 "тактических автомобилей" для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тысячи гранатомётов, 2 тысячи пулемётов, "запчасти и иное оборудование".
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал о прибытии в страну ракет M142 Himars. Позже он заявил и о первом применении этих ракетных систем залпового огня. Удары приходились по объектам, расположенным в акватории Чёрного моря.
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