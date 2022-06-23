Лавров прокомментировал возможное возобновление переговоров с Киевом

Когда власти Украины захотят возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле", а также учитывать нежелание ряда освобождённых районов возвращаться под контроль Киева, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, о возобновлении переговоров Украину "настоятельно просят" европейцы. Также, по словам Лаврова, у большинства жителей освобождённых районов "даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму".

По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, Киеву необходимо снова сесть за стол переговоров с Россией. Политик уверен, что без возобновления переговорного процесса Украина не сможет развиваться.